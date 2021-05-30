Ускорить работу сайта (modx revo) + несколько правок по верстке

Всем привет. Есть интернет магазин на modx revo. Надо ускорить + внести несколько правок по верстке. Ниже конкретнее

1. Ускорить сайт (оптимизация картинок (модуль или webp), код, можно перейти на vds и т.д.) В общем, ускорить

2. На главной есть калькулятор. Вот когда выбираешь позицию, то плашка остается активной, надо сделать так чтобы при выборе позиции она убиралась https://yadi.sk/i/is4NczhPFG8Qig

3. Во всплывающем окне корзины сделать кнопку "перейти в корзину" по примеру "обратной звонок" https://yadi.sk/i/z2AbEse0XFOFCQ

4. В контакта есть API есть карты. Вот надо нарисовать маршрут до нашего офиса - почему то не работает плюс у карты. Вставилась видно криво.

5. Разместить текстовую статью.