WooCommerce заказ с popup минуя корзину и чекаут

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Завершен2 заявки8889 просмотров

Здравствуйте

Есть попап на странице (смотрите прикрепленный файл), нужно сделать, что бы при клике на "оплатить" человек попадал сразу на страницу оплаты, минуя корзину и чекаут

Спасибо

WooCommerce
4 года назад
IgorChernenko
33 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

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Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$40
3 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад