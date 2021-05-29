Требуется натянуть готовый дизайн сайта на Wordpress, с функционалом Divi для возможности самостоятельного редактирования. Интересует именно DIVI, а не какой либо его аналог! Дизайн главной страницы выглядит вот так: https://drive.google.com/file/d/1DUR5QnvjpkJ9rb4RpDvm3dAfoitOlOQZ/view?usp=sharing Просьба ...
WooCommerce заказ с popup минуя корзину и чекаут
Здравствуйте
Есть попап на странице (смотрите прикрепленный файл), нужно сделать, что бы при клике на "оплатить" человек попадал сразу на страницу оплаты, минуя корзину и чекаут
Спасибо
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