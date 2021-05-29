При попытке убрать www из адреса сайта, сайт на wordpress перестал работать. Надеюсь на быстрое решение вопроса
Добавить и стилизовать 8 постов в блог WP + Подключить ключ Google API
Добавить и стилизовать 6 постов в блог WP
Сайт работает на WP+Elementor
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