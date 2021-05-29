Добавить и стилизовать 8 постов в блог WP + Подключить ключ Google API

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка657 просмотров

Добавить и стилизовать 6 постов в блог WP

Сайт работает на WP+Elementor

Сделать нужно сегодня

ElementorWordPress
4 года назад
antony29
Антон 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

BrambleStar
Данил 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Все сделано очень классно. Очень старательный программист, сделал все правки быстро и правильно не задавая лишних вопросов. Однозначно рекомендую!
Хороший и грамотный заказчик

Заявки фрилансеров

BrambleStar
Данил 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад