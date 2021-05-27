Администрирование сайта на 1С Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки2299 просмотров

Добрый день! Необходимо настроить сайт на 1С Битрикс, редакции Малый бизнес. Нужно настроить способы оплаты, доставки и остальной функционал. 

4 года назад
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