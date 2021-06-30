Сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки2208 просмотров

Нужно наполнить шаблон информацией с моих сайтов и немного подредактировать шаблон под меня,ссылки на сайты и шаблон предоставлю,все подробности в лс,по цене договоримся

WordPress
4 года назад
meni77
Андрей 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$70
21 день
Все отлично,рекомендую!
Проект сделал месяц назад, оплату еще не получил. Обещает скинуть... Если оплатят - изменю отзыв

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
27 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-10
Системы управления (CMS)
ToStart
25 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Евгений
 
27 лет
13 лет в сервисе
Был
12 дней назад
74 отзыва
4 года назад