Нужно сделать пару задач на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки2229 просмотров

Задачи

Правки блоков

Правки текстов

Дописать блок отзывов

Подобрать и настроить плагин кеширования

Подправить в css отображение блоков при отдельных экранах

Добавить чат на сайт

Добавиь гугл мапс на сайт и api ключ

Работы в общем на пару часов.

Пишите ставку за час.

CSSWordPress
4 года назад
antony29
Антон 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Руслан
 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад