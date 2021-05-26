Нужно сделать ряд правок на елементоре В основном замена шрифтов, картинок, правка блоков, добавление контента и правка моб версии. Дедлайн сегодня. Бюджет: 1500 руб
Нужно сделать пару задач на WP
Задачи
Правки блоков
Правки текстов
Дописать блок отзывов
Подобрать и настроить плагин кеширования
Подправить в css отображение блоков при отдельных экранах
Добавить чат на сайт
Добавиь гугл мапс на сайт и api ключ
Работы в общем на пару часов.
Пишите ставку за час.
Заявки фрилансеров
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