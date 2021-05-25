Доделать сайт по мелочам на WordPress

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки2301 просмотр

Добавить на сайт счётчик сравнения рядом с другим счётчиками в шапке 

На главной странице сделать замену фотографий при наведении на них на аналогичные только с изменениями 

Довести до ума фильм по товаром 

сделать эстетичное выпадения меню по категориям 

в футере сделать подписку на email и иконки соц сетей 

WordPress
4 года назад
Kusko1302
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
34 года
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
29 отзывов(-2)
4 года назад
Кайрат
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Валерий
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад