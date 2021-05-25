День добрый! Нужен опытный исполнитель, хорошо знакомый с версткой (у сайта она достаточно сложная) и способный выполнить доработки описанные ниже, внедрив в шаблоны сайта (CMS MODX) От вас - примерная оценка ...
Настроить Битрикс24 под бизнес-процессы коллцентра
Ищу того, кто имеет опыт работы с Битрикс24 (у нас онлайн-версия).
Есть коллцентр, который:
- звонит по базе контактов;
- обрабатывает входящие лиды;
- выставляет статусы по результату обработки и прозвона.
Нужно удобно настроить (или проконсультировать) все воронки в Битриксе в соответствии с существующими бизнес-процессами в коллцентре.
Готов обсудить формат работы в личном общении.
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