Правки на сайте Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки1386 просмотров

На сайте на Bitrix нужно внести несколько правок:

1) В разделе с материалами есть дублирование материалов (материал в админке крепится и к разделу, и к главной, чтобы выводиться и там; но при этом то что он дублируется в самом разделе - конечно недочет)

2) Более сложная доработка. Если совсем уж кратко, при переходе со страницы помещения на карту (у нас етсь схематичная карта на сайте), должно подсвечиваться соответствующее помещение на этой карте.

Детали напишу конечно.

Важное условие - изменения заливаем только в дневное рабочее время.

4 года назад
ilshat1986
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