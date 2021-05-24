Правки на сайте Bitrix

На сайте на Bitrix нужно внести несколько правок:

1) В разделе с материалами есть дублирование материалов (материал в админке крепится и к разделу, и к главной, чтобы выводиться и там; но при этом то что он дублируется в самом разделе - конечно недочет)

2) Более сложная доработка. Если совсем уж кратко, при переходе со страницы помещения на карту (у нас етсь схематичная карта на сайте), должно подсвечиваться соответствующее помещение на этой карте.

Детали напишу конечно.

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