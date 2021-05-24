Сайт: http://floors.kz/ написан на OpenCart. Сайт занимается продажей напольных покрытий. Хотим сдеалть конструктор, чтобы клиенты могли выбрать ламинаты/подложки в интерьере. Примерные сайты: 1. https://idesigner.tarkett.ru/ ( в идеальном варианте) 2. https://www.quick-step.ru/ru-ru/%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82/majestic/mj3551_%D0%B4%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D1%8B%D0%B8-%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B8 (RoomViewer) 3. https://otdelkino.ru/otdel_flooring/laminat/3d-konstruktor/
Правки на сайте Bitrix
На сайте на Bitrix нужно внести несколько правок:
1) В разделе с материалами есть дублирование материалов (материал в админке крепится и к разделу, и к главной, чтобы выводиться и там; но при этом то что он дублируется в самом разделе - конечно недочет)
2) Более сложная доработка. Если совсем уж кратко, при переходе со страницы помещения на карту (у нас етсь схематичная карта на сайте), должно подсвечиваться соответствующее помещение на этой карте.
Детали напишу конечно.
Важное условие - изменения заливаем только в дневное рабочее время.
Заявки фрилансеров
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