Доработать сайт и обновить дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок1122 просмотра

Добрый день! У нас уже есть сайт но нам необходимы доработки:

1) Добавить дополнительную вкладку на сайте -"Новости". Чтобы мы могли еженедельно опубликовывать статьи.

2) Добавить ярлык-ссылку на инстаграм и почту на главную страницу.

3) В вкладке "Выберите страну" убрать два первых странных варианта.

4) Обновить дизайн и шрифт, прежние устарели.

4 года назад
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Заявки фрилансеров

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