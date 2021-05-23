Доработать сайт и обновить дизайн

Добрый день! У нас уже есть сайт но нам необходимы доработки:

1) Добавить дополнительную вкладку на сайте -"Новости". Чтобы мы могли еженедельно опубликовывать статьи.

2) Добавить ярлык-ссылку на инстаграм и почту на главную страницу.

3) В вкладке "Выберите страну" убрать два первых странных варианта.

4) Обновить дизайн и шрифт, прежние устарели.