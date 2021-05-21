Добавить кнопки пролистывания информации на лендинге. Wordpress

$12
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок1777 просмотров

На сайте нужно добавить кнопки смены слайдов.

Сейчас стоит автопрокрутка.

WordPress
4 года назад
guest_16021652685404
5 лет в сервисе
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4 года назад

Заявки фрилансеров

Дарья
 
29 лет
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4 года назад
4 года назад
Влад
 
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Был
5 месяцев назад
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4 года назад
Артур
 
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Виталий
 
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Ярослав
 
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Валентин
 
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Владимир
 
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Семён
 
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Георгий
 
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