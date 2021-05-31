На сайта на движке опенкарт создается заказ. Ранее приходили на почту уведомления, потом перестали. Надо разобраться.
Доработать сайт на Joomla
Добрый день,
Есть сайт на Joomla 3.9. Надо выполнить несколько доработок, детальнее описал в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1QIL5oc4Lw0f669jTvvV5SJ4WLEvSjUtxD0qAlneFzzc/edit
Выбранный исполнитель
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