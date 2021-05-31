Доработать сайт на Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки923 просмотра

Добрый день,

Есть сайт на Joomla 3.9. Надо выполнить несколько доработок, детальнее описал в гугл доке - https://docs.google.com/document/d/1QIL5oc4Lw0f669jTvvV5SJ4WLEvSjUtxD0qAlneFzzc/edit

Joomla
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ikorimov
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Все отлично, рекомендую
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