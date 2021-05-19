Добрый день. Нужно установить модуль Accelerated Mobile Pages (AMP) /https://www.drupal.org/project/amp / на CMS drupal и настроить создание AMP версий страниц сайта inkorr.com
Натяжка - jooml
Из готовой верстки требуется собрать проект на joomla.Проект информационный, по сути это чисто статические страницы с контентом в виде html кода.
По сути две унифицированные страницы:
Главная - некое подобие лендинга.
Информационная - контентные страницы (страница услуги, информационные страницы, услуги, цены, врачи, отзывы, публикации, контакты)
Требования к кандидату:
В первую очередь адекватность и ответственность, внимательность и компетентность, кропотливый подход к работе, правки не должны занимать более 30% от общего объема работ, иными словами, если срок на комплекс работ закладывается 10 дней, то в течении 3х дней должны быть произведены все необходимые работы над ошибками.
Быть на связи, иметь возможность аудио общения. Не пропадать неожиданно и без предупреждения на похоронах бабушки или по иным фантастическим причинам. Лично вы конкретный специалист, который собственноручно будет производить необходимые работы, не посредник, не продукт менеджер, не компания, а конкретно тот, с кем я буду иметь дело и конкретно тот, кто будет лично отвечать за качество и сроки исполнения.
Работа исключительно по безопасной сделке с четким соблюдением сроков и качества выполненных работ.
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