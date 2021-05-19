Натяжка - jooml

$266
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок1793 просмотра

Из готовой верстки требуется собрать проект на joomla.Проект информационный, по сути это чисто статические страницы с контентом в виде html кода.

По сути две унифицированные страницы:

Главная - некое подобие лендинга.

Информационная - контентные страницы (страница услуги, информационные страницы, услуги, цены, врачи, отзывы, публикации, контакты)

Требования к кандидату:

В первую очередь адекватность и ответственность, внимательность и компетентность, кропотливый подход к работе, правки не должны занимать более 30% от общего объема работ, иными словами, если срок на комплекс работ закладывается 10 дней, то в течении 3х дней должны быть произведены все необходимые работы над ошибками.

Быть на связи, иметь возможность аудио общения. Не пропадать неожиданно и без предупреждения на похоронах бабушки или по иным фантастическим причинам.  Лично вы конкретный специалист, который собственноручно будет производить необходимые работы, не посредник, не продукт менеджер, не компания, а конкретно тот, с кем я буду иметь дело и конкретно тот, кто будет лично отвечать за качество и сроки исполнения.

Работа исключительно по безопасной сделке с четким соблюдением сроков и качества выполненных работ.

HTML
4 года назад
AbsolutMarketing
Андрей 
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