WordPress .htaccess

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Добрый день!

Проблема такая, стоит wordpress, файл .htaccess после редактирования сохраняется, но стоит открыть любую страницу сайту - файл возвращается к исходному виду, в том числе присутствуют строки woocommerce который удалён, не удаётся убить эти строки

RewriteRule ^(.*)/category-\d+/$ woocommerceq/index\.php?cat=$1&%{QUERY_STRING} [L]

RewriteRule ^.*-(\d+)/$ woocommerceq/index\.php?id=$1&%{QUERY_STRING} [L]

RewriteRule ^.*(productlist[a-z]+\.xml)$  item/$1 [L]

RewriteRule ^.*(sitemap\.xml)$  item/$1 [L]

а также добавить новые.

Читал что размещать новый код вне комментов #BEGIN ... #END - не помогает, он заменяет файл полностью своей версией, прошу помочь разобраться.

PHPWooCommerceWordPress
4 года назад
deMike
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