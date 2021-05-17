Сделать скидки для Wordpress Woocommerce

На сайте отеля на Wordpress Woocommerce нужно реализовать скидки (страница бронирования номера: http://cw44922-wordpress.tw1.ru/room/studio-suite/):

1. Забронируйте размещение на 3 ночи с заездом в понедельник или вторник и получите скидку 50% на третью ночь

2. При бронировании размещения на 3 ночи – четвертая ночь бесплатно в подарок.

3. Скидка 15% при бронировании за 15 дней до заезда

4. Скидка 25% при бронировании 4х ночей

5. Скидка 10% в баре и ресторане при бронировании 3х ночей

6. Скидка 20% в баре и ресторане при бронировании 4х ночей

7. Дарим скидку 15% в бутик на день рождение

8. При бронировании лоджа на 3 и более ночей прокат водного инвентаря в подарок

9. Бесплатный 5 O’Clock при бронировании лесного сафари лоджа на 3 ночи и более