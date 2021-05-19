Редизайн сайта. Требуется WP- программист, чтобы подкоректировать функционал и натянуть новый HTML-шаблон сайта https://medconsulting-center.de/ на WordPress. Изменение по функционалу достаточно существеенные (например нужно добавить каталог, добавить пару страниц на основной сайт, подкорректировать в ...
"Вылечить" сайт на WP
Сайт на WP похоже был заражен вирусом-вымогателем. БД цела, контент цел. Необходимо "вылечить" сайт или найти и удалить вредоносный скрипт, или полной переустановкой WP.
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