"Вылечить" сайт на WP

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Завершен5 заявок1024 просмотра

Сайт на WP похоже был заражен вирусом-вымогателем. БД цела, контент цел. Необходимо "вылечить" сайт или найти и удалить вредоносный скрипт, или полной переустановкой WP.

Сайт: http://mamatsiluvala.com.ua/

WordPress
4 года назад
bol
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Выбранный исполнитель

kuzmit4
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$49
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Отличная работы: заказ выполнен очень быстро, работа проведена качественно, все обещанное сделано!
Хороший заказчик, работать понравилось. Всем рекомендую!!!

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