Сделать сайт на WordPress

АНТИБОТ: 2+2=

Добрый день, Разработка сервиса аренды спортивных площадок и организации совместных занятий. Идея – написать сервис, который был бы агрегатором аренды спортивных площадок

Вкратце о сервисе: соединение двух сервисов Spotmap (https://spotmap.ru) и FindSpot (https://findsport.ru) *Регистрация

*Личный кабинет

-Бронирование на сегодня и будущие дни

-История заказов

-Поиск друзей

-Код для приглашения

-Настройки(данные по профилю(ФИО, почта, дата и тд)

*Тренировка

-Вид спорта

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*Аренда

-Вид спорта

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*Карта с площадками(добавление бесплатных площадок по городу)

-Выбрать площадку(фото и описание)

-Добавить площадку(для пользователей) - отправить админу для добавления

А так же нужно проработать функционал для арендатора

Дизайн:

https://www.figma.com/file/C18PTkmHnEmMPXYnpe2QCg/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82