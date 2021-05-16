Есть второстепенный сайт, на нём загружена база товаров (~ 200-300 шт. взяты с основного сайта компании). В некоторых товарах есть базы с колеровками красок, цены на каждую фасовку, фото, характеристики и различные текстовые данные. Раньше ...
Сделать сайт на WordPress
АНТИБОТ: 2+2=
Добрый день, Разработка сервиса аренды спортивных площадок и организации совместных занятий. Идея – написать сервис, который был бы агрегатором аренды спортивных площадок
Вкратце о сервисе: соединение двух сервисов Spotmap (https://spotmap.ru) и FindSpot (https://findsport.ru) *Регистрация
*Личный кабинет
-Бронирование на сегодня и будущие дни
-История заказов
-Поиск друзей
-Код для приглашения
-Настройки(данные по профилю(ФИО, почта, дата и тд)
*Тренировка
-Вид спорта
--
*Аренда
-Вид спорта
--
*Карта с площадками(добавление бесплатных площадок по городу)
-Выбрать площадку(фото и описание)
-Добавить площадку(для пользователей) - отправить админу для добавления
А так же нужно проработать функционал для арендатора
Дизайн:
https://www.figma.com/file/C18PTkmHnEmMPXYnpe2QCg/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
Заявки фрилансеров
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