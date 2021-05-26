Перенести сайт с Laravel на wordpress

Рекомендую Дмитрия для сотрудничества. На стадии обсуждения, в заявке расписал что и как делать. Безопасный платеж не удалось сделать на данной площадке, по итогу Дмитрий, делал проект на своём хостинге, а я уже после проверки оплатил ему всю стоимость. И ещё важный момент, Дмитрий подстроился под мой бюджет. Рекомендую ещё раз.