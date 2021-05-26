Перенести сайт с Laravel на wordpress

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Завершен10 заявок1509 просмотров

Есть сайт написанный на laravel btcnix.com

Необходимо его перенести на Wordpress с минимальным количеством плагинов. 

Все данные от сайт предоставлю, от вас необходима цена и сроки

Цены по рынку знаю.

Проверочное слово рыба, без него заказы не рассматриваю.

LaravelWordPress
4 года назад
Evgeniy_Kurdin
Евгений 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

immrdimm
Дмитрий 
36 лет
4 года в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$400
7 дней
Escrow
Рекомендую Дмитрия для сотрудничества. На стадии обсуждения, в заявке расписал что и как делать. Безопасный платеж не удалось сделать на данной площадке, по итогу Дмитрий, делал проект на своём хостинге, а я уже после проверки оплатил ему всю стоимость. И ещё важный момент, Дмитрий подстроился под мой бюджет. Рекомендую ещё раз.
Заказчик с которым приятно работать: - чёткой тз - там где не четко, быстро отвечает и уточняет задачу - разумные требования к качеству - оплата после выполнения без проблем и вовремя

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