Сайт на WP. Нужно добавить функционал - чтобы к комментариям можно было добавить фотографию. И поставить фото на аватарку. (регистрации нет)
Перенести сайт с Laravel на wordpress
Есть сайт написанный на laravel btcnix.com
Необходимо его перенести на Wordpress с минимальным количеством плагинов.
Все данные от сайт предоставлю, от вас необходима цена и сроки
Цены по рынку знаю.
Проверочное слово рыба, без него заказы не рассматриваю.
Выбранный исполнитель
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