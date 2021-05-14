Сайт на WP. Нужно добавить функционал - чтобы к комментариям можно было добавить фотографию. И поставить фото на аватарку. (регистрации нет)
Сделать доработки по сайту
По сайту 2proraba.kg сделать правки https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXF60dJQQ7BoSBz7y3EIMmNYtQQOciK9/edit#gid=205996241
Вопросы:
1. Сроки
2. Бюджет
3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.
4. Когда можете начать работу
5. Вопросы по проекту
Заявки фрилансеров
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