Сделать доработки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка1236 просмотров

По сайту 2proraba.kg сделать правки https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dXF60dJQQ7BoSBz7y3EIMmNYtQQOciK9/edit#gid=205996241

Вопросы:

1. Сроки

2. Бюджет

3. Процесс работы над проектом распишите этапы и сроки и бюджет по ним,можно сделать разбивку на этапы и оплата за каждый этап проделанный.

4. Когда можете начать работу

5. Вопросы по проекту

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Роман
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
47 отзывов(-2)
4 года назад