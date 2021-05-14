Исправить самописный функционал импорта данных на Opencart

Есть второстепенный сайт, на нём загружена база товаров (~ 200-300 шт. взяты с основного сайта компании). В некоторых товарах есть базы с колеровками красок, цены на каждую фасовку, фото, характеристики и различные текстовые данные. Раньше чтобы обновить все данные на сайте, выбиралась необходимая таблица (из списка) и нажималась кнопка [Обновить] на главной странице в админке (это было сделано программером самописно, не готовый модуль!!!).

Далее с сайтом не работали долгое время (год точно, может больше).

Потом его (и основной сайт), переносили на новый сервер, и на фронте никто ничего не проверял в админке тем более, и из-за чего перестало работать "Обновление данных" с основного сайта (т.е. при нажатии на "Обновить" скрипт выкачивал необходимые данные из основного сайта). Может стояла другая версия РНР, или были какие то специфические настройки Опенкарта, может какие то пути побились или еще чего) - разобраться не можем. Нужно найти причину неисправности загрузки данных из основного сайта, на наш и это исправить. Чтобы нажал на кнопку "Обновить" и данные второстепенного сайта стали такие же как и на основном.

Адреса сайтов (откуда берутся данные и на каком сайте это необходимо поправить) и более подробно отвечу в ЛС.