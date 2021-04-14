АНТИСПАМ: 10+10=? Необходимо сверстать главную страницу сайта, адаптивно, блоки повторяющиеся. Сроки сжаты. Требуется также опыт работы с bootstrap и Jquery, есть несколько активностей на странице. Макет: https://www.figma.com/file/7N0PWGsQq9Jtok5SMFPVmN/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80?node-id=0%3A1 (см последний макет Frame 7 справа) Сделать надо сегодня до 19 по МСК
- $27HTML-верстка11 заявокЗакрыт2 года назад
- $21
АНТИСПАМ: 20+20=? 1) Нужен хеддер с названиями блоков, чтоб при нажатии меню сдвигалось на нужный блок. 2) Добавить блок оплаты (сделать интеграцию). 3) При нажатии на кнопки "хочу в клуб" попадать в блок оплаты курса. 4) Блок обратной ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен2 года назад
- $7
АНТИСПАМ: 10+10=? Здравствуйте! Необходимо сверстать плеер для проигрывания радио на сайт по макету: https://www.figma.com/file/4SmtWJla7lIuMKYPVWxFrc/RUSA-Playe Адаптивно и кроссбраузерно Бюджет 500 рублей.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $6
Название будет fusion-land В каком стиле нужен файл прикрепилДизайн сайтов25 заявокЗакрыт2 года назад
- $80
АНТИСПАМ:2+2= Тз прикрепилСистемы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
- $20
Необходимо сделать анимацию для камушков по макету: [url=https://www.figma.com/proto/7nTSS8MaIts6m0C9owArBK/PSH?node-id=11%3A623&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1]https://www.figma.com/proto/7nTSS8MaIts6m0C9owArBK/PSH?node-id=11%3A623&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1[/url] при наведении на кнопку и при смене слайда. Верстка слайдера есть, однако не исключено, что слайдер надо будет переверстывать.HTML-верстка7 заявокЗакрыт2 года назад
- $20
Есть отзывы на сайте: https://euroexpresscredit.ru/o-kompanii/otzyvy/Также они есть на главной странице и будут на других (в виде отдельного экрана).Необходимо реализовать:1. Добавление видео/фото отзывов через админку.2. Показ видео/фото(fancybox) в местах размещения отзывов.Дам доступ к админке и шаблону. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
- $204
АНТИСПАМ:2+2= Нам нужно создать Landing для нашей компании ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг». Сайт должен содержать следующие разделы: 1. Описание компании: - история создания; - реализованные и текущие проекты; - ценности компании. 2. Миссия компании. 3. Цели и задачи компании. 4. Преимущества компании. 5. Перспективные проекты. 6. Формы ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт3 года назад
- $270
АНТИБОТ: 2+2= Добрый день, Разработка сервиса аренды спортивных площадок и организации совместных занятий. Идея – написать сервис, который был бы агрегатором аренды спортивных площадок Вкратце о сервисе: соединение двух сервисов Spotmap ([url=https://www.fl.ru/away/?href=https%3A%2F%2Fspotmap.ru]https://spotmap.ru[/url]) и FindSpot ([url=https://www.fl.ru/away/?href=https%3A%2F%2Ffindsport.ru]https://findsport.ru[/url]) *Регистрация *Личный ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт3 года назад
- $134
Доработать функционал Чуть переделать дизайн Подробности кандидатамСистемы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
- $77
Нужен сайт на readymag такого плана https://gokirtan.moscow/ но с обновленной информациейСайты «под ключ»1 исполнительЗавершен3 года назад
- $219
АНТИСПАМ 2+2= Вот дизайн: https://www.figma.com/file/cnozEW9gkgUH0gckZohHIs/Whales-Design-2 Будут параллаксы местами. [url=https://www.liqium.ru/]www.liqium.ru/ [/url]Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $110
Нужна вёрстка главной страницы действующего сайта на Wordpress по макету. Сайт многостраничный. Вёрстка сложная главной страницы, много элементов. Используется шаблонизатор TWIG. Вёрстка для Пк и для мобильных устройств. Макет https://disk.yandex.ru/d/8Oqqu_lgkVEeVQСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт3 года назад
- $105
АНТИСПАМ: 2+2= Требуется сделать редизайн сайта weblider.ru и перенести его на WordPress. Сообщите, пожалуйста, вашу цену и сроки. Но сначала обязательно ознакомьтесь с кратким ТЗ: 1) Дизайн. Текущий дизайн устраивает, но необходимо сделать его современным и создать ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт3 года назад
- $52
https://unium.uz/ Сайт с темой edumall Присутствуют плагины: Elementor Tutorlms Woocommerce Subscription WP Hide Ghost Wp offload media Wpml ... Нужна верстка в некоторых местах Верстка мобильной версии, как на мобильной версии udemy.com Нужен полностью рабочий сайтHTML-верстка5 заявокЗакрыт3 года назад
- $209
АНТИСПАМ: 2+2= Создать сайт на WordPress для компании торгующей товарами для Детского сада. Что нужно сделать: 1. Внимательно изучить ТЗ 2. Оценить возможность реализации технической части (интеграция, front-end) 3. Сделать дизайн сайта в соответсвии с ТЗ. 4. Внести актуальные данные (почту, ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт3 года назад
Здравствуйте. Нужно реализовать несколько страниц мобильного сайта. Оплата по факту затраченного времени из расчёта 700р в час. АНТИСПАМ: 2+2 [url=https://docs.google.com/document/d/1NbDAY-Cq6z-SMIpkJXgqo1ynxCcpmt_NSIaUgFWTSv0/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NbDAY-Cq6z-SMIpkJXgqo1ynxCcpmt_NSIaUgFWTSv0/edit?usp=sharing[/url]Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт3 года назад
- $125
Здравствуйте. Нужно реализовать несколько страниц мобильного сайта. С учётом непредсказуемости задачи - оплата по факту затраченного времени из расчёта 700р в час.Заинтересованных прошу написать:1. Что самое сложное делали на битриксе?2. Когда готовы начать?3. Антиспам - ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт3 года назад
- $108
АНТИБОТ: 2+2 Нужно скопировать сайт, поменять в нём наполнение, переделать калькулятор и натянуть на WordPress Сайт: kangor.ruСистемы управления (CMS)1 исполнительЗавершен3 года назад
- $94
Новые макеты в формате пдф, которые надо сверстать: [url=https://we.tl/t-9s6t3INidW]we.tl/t-9s6t3INidW[/url] Там 7 папок, 7 страниц адаптивные на десктоп, планшет и мобильные На всякий случай, несколько макетов на фигме (это ориентативная мера, чтобы вы могли брать картинки, размеры, тд и ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад