Rod9

Родион Вольф Rod9

 
27 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
73%
фрилансеров рекомендуют
$689
выплачено фрилансерам
34%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сверстать главную страницу.

    $27

    АНТИСПАМ: 10+10=? Необходимо сверстать главную страницу сайта, адаптивно, блоки повторяющиеся. Сроки сжаты. Требуется также опыт работы с bootstrap и Jquery, есть несколько активностей на странице. Макет: https://www.figma.com/file/7N0PWGsQq9Jtok5SMFPVmN/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%80?node-id=0%3A1 (см последний макет Frame 7 справа) Сделать надо сегодня до 19 по МСК

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Нужно подключить оплату на сайте.

    $21

    АНТИСПАМ: 20+20=? 1) Нужен хеддер с названиями блоков, чтоб при нажатии меню сдвигалось на нужный блок. 2) Добавить блок оплаты (сделать интеграцию). 3) При нажатии на кнопки "хочу в клуб" попадать в блок оплаты курса. 4) Блок обратной ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстка плеера на сайт по макету в Figma

    $7

    АНТИСПАМ: 10+10=? Здравствуйте! Необходимо сверстать плеер для проигрывания радио на сайт по макету:  https://www.figma.com/file/4SmtWJla7lIuMKYPVWxFrc/RUSA-Playe Адаптивно и кроссбраузерно Бюджет 500 рублей.

    Figma
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать Анимацию

    $20

    Необходимо сделать анимацию для камушков по макету: [url=https://www.figma.com/proto/7nTSS8MaIts6m0C9owArBK/PSH?node-id=11%3A623&amp;scaling=min-zoom&amp;page-id=0%3A1]https://www.figma.com/proto/7nTSS8MaIts6m0C9owArBK/PSH?node-id=11%3A623&amp;scaling=min-zoom&amp;page-id=0%3A1[/url] при наведении на кнопку и при смене слайда. Верстка слайдера есть, однако не исключено, что слайдер надо будет переверстывать.

    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать доработки на Wp

    $20

    Есть отзывы на сайте: https://euroexpresscredit.ru/o-kompanii/otzyvy/Также они есть на главной странице и будут на других (в виде отдельного экрана).Необходимо реализовать:1. Добавление видео/фото отзывов через админку.2. Показ видео/фото(fancybox) в местах размещения отзывов.Дам доступ к админке и шаблону. ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Создать сайт Landing Page

    $204

    АНТИСПАМ:2+2= Нам нужно создать Landing для нашей компании ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг». Сайт должен содержать следующие разделы: 1. Описание компании: - история создания; - реализованные и текущие проекты; - ценности компании. 2. Миссия компании. 3. Цели и задачи компании. 4. Преимущества компании. 5. Перспективные проекты. 6. Формы ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на WordPress

    $270

    АНТИБОТ: 2+2= Добрый день, Разработка сервиса аренды спортивных площадок и организации совместных занятий. Идея – написать сервис, который был бы агрегатором аренды спортивных площадок Вкратце о сервисе: соединение двух сервисов Spotmap ([url=https://www.fl.ru/away/?href=https%3A%2F%2Fspotmap.ru]https://spotmap.ru[/url]) и FindSpot ([url=https://www.fl.ru/away/?href=https%3A%2F%2Ffindsport.ru]https://findsport.ru[/url]) *Регистрация *Личный ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Вёрстка главной страницы действующего сайта на Wordpress

    $110

    Нужна вёрстка главной страницы действующего сайта на Wordpress по макету. Сайт многостраничный. Вёрстка сложная главной страницы, много элементов. Используется шаблонизатор TWIG. Вёрстка для Пк и для мобильных устройств. Макет https://disk.yandex.ru/d/8Oqqu_lgkVEeVQ

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Требуется WordPress-сайт "под ключ"

    $105

    АНТИСПАМ: 2+2= Требуется сделать редизайн сайта weblider.ru и перенести его на WordPress. Сообщите, пожалуйста, вашу цену и сроки. Но сначала обязательно ознакомьтесь с кратким ТЗ: 1) Дизайн. Текущий дизайн устраивает, но необходимо сделать его современным и создать ...

    WordPressРедизайн сайта
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка и реализация сайта

    $52

    https://unium.uz/ Сайт с темой edumall Присутствуют плагины: Elementor Tutorlms Woocommerce Subscription WP Hide Ghost Wp offload media Wpml ... Нужна верстка в некоторых местах Верстка мобильной версии, как на мобильной версии udemy.com Нужен полностью рабочий сайт

    WooCommerce
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на WordPress (Можно использовать конструктор)

    $209

    АНТИСПАМ: 2+2= Создать сайт на WordPress для компании торгующей товарами для Детского сада. Что нужно сделать: 1. Внимательно изучить ТЗ 2. Оценить возможность реализации технической части (интеграция, front-end) 3. Сделать дизайн сайта в соответсвии с ТЗ. 4. Внести актуальные данные (почту, ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработки сайта на Битрикс.

    Здравствуйте. Нужно реализовать несколько страниц мобильного сайта. Оплата по факту затраченного времени из расчёта 700р в час. АНТИСПАМ: 2+2 [url=https://docs.google.com/document/d/1NbDAY-Cq6z-SMIpkJXgqo1ynxCcpmt_NSIaUgFWTSv0/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1NbDAY-Cq6z-SMIpkJXgqo1ynxCcpmt_NSIaUgFWTSv0/edit?usp=sharing[/url]

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка проекта по ТМ на Битрикс

    $125

    Здравствуйте. Нужно реализовать несколько страниц мобильного сайта. С учётом непредсказуемости задачи - оплата по факту затраченного времени из расчёта 700р в час.Заинтересованных прошу написать:1. Что самое сложное делали на битриксе?2. Когда готовы начать?3. Антиспам - ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка готовых макетов

    $94

    Новые макеты в формате пдф, которые надо сверстать: [url=https://we.tl/t-9s6t3INidW]we.tl/t-9s6t3INidW[/url] Там 7 папок, 7 страниц адаптивные на десктоп, планшет и мобильные На всякий случай, несколько макетов на фигме (это ориентативная мера, чтобы вы могли брать картинки, размеры, тд и ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад
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Отзывы фрилансеров
vdimas177
21 годМолдова
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
2 балла
2 года назад
Нужно подключить оплату на сайте.
Не рекомендую данного заказчика, работу сделал в срок денег не получил. Этот человек перекупает заказы, не советую с ним сотрудничать!
Рекомендую!
Ответный отзыв
dstanleywork
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужна вёрстка магазина из Figma(Будет два исполнителя)
Адекватный, хорошая коммуникация
Рекомендую!
Ответный отзыв
Demasonik
43 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужен сайт на readymag
рекомендую
Рекомендую!
Ответный отзыв
Web_freelancer_
25 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$110
2 балла
3 года назад
Вёрстка главной страницы действующего сайта на Wordpress
По началу всё было отлично, но после того, как скинул архив с готовой версткой, перестал выходить на связь, и не оплатил даже малейшую часть проделанной работы, делаю вывод, что человек просто решил нажиться на чужом труде! Не рекомендую
nsemenov05
33 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$67
10 баллов
3 года назад
Внести правки на сайте Bitrix
Спасибо за работу
Рекомендую
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