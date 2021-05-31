Создать сайт Landing Page

АНТИСПАМ:2+2=

Нам нужно создать Landing для нашей компании ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг».

Сайт должен содержать следующие разделы:

1. Описание компании:

- история создания;

- реализованные и текущие проекты;

- ценности компании.

2. Миссия компании.

3. Цели и задачи компании.

4. Преимущества компании.

5. Перспективные проекты.

6. Формы обратной связи, содержащие ссылки на сайты других компаний, входящих в группу компаний ООО «ТПК «Стройинвестхолдинг».

Обязательные требования:

1. Нужна графическая разработка и дизайн сайта.

2. Сайт должен быть с использованием фирменных цветов и логотипа нашей организации.

3. Необходимо не менее 2-х итераций сайта после его создания.

4. Стоимость работ по изготовлению сайта 15 000 рублей.

5. Срок изготовления сайта 7 дней.

6. Гарантийный срок качества сайта в течение 5 рабочих дней со дня окончания завершения работы над созданием сайта для изучения работы сайта и возможности внесения изменений и дополнений.

7. Необходима дальнейшая поддержка работы сайта.

Критерии принятия работы:

1. Работы выполнена качественно.

2. Каждая страница сайта грузится быстро – скорость загрузки не более 3 секунд.

3. Кроссбраузерность – сайт работает во всех основных браузерах (Google chrome, Mozilla firefox, Opera, ME, Safari, Yandex).

4. Адаптивность – сайт должен работать так же на различных устройствах (ноутбук 1280х802px, планшет 768х1024px, мобильный телефон – 320х480px, настольный монитор – 1600 х 992px).

5. Навигация простая, ясная и понятная.

6. Текст легко читается.

7. Цвета хорошо сочетаются.

8. Все функции сайта (включая кнопки) работают исправно .

9. Работник проактивно выполнил задания, проявил инициативу и креативность.