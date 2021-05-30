Сделать сайт визитку

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Закрыт32 заявки1703 просмотра

Необходимо сделать одностраничный, многоязычный (3 языка) сайт по готовому дизайну.

Сайт состоит из 6 блоков, одно фото, три языка, ссылки на мессенджеры, соц. сети, живой чат, функция обратного звонка

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