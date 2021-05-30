Есть готовый сайт texosmotr888.ru нужно сделать полностью такой же, информация на сайте полностью остаётся, можно использовать какой то копирайтинг. оформление нужно совершенно отличное от него. срок ...
Сделать сайт визитку
Необходимо сделать одностраничный, многоязычный (3 языка) сайт по готовому дизайну.
Сайт состоит из 6 блоков, одно фото, три языка, ссылки на мессенджеры, соц. сети, живой чат, функция обратного звонка
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