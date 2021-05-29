Создание сайта

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Закрыт7 заявок772 просмотра

Создать сайта в химической отрасли.

Посмотрите вот этот сайт: "противопожарные двери спб ДЛ Групп"

Нужен либо такой либо лучше сайт.

У нас на сайте будет не так много продукции как у них. Основная Диметилацетамид.

50 000 руб

Цену указал примерную, не анализировал рынок ещё.

4 года назад
iivanesss
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