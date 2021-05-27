Меню на сайт водпресс

$7
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Закрыт8 заявок1908 просмотров

Надо сделать меню на сайт.

Сайт на вордпрессе (Элементор).

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Услуги в виде выпадающего списка. 3 услуги

и еще 2 линка: новости и контакты

ElementorWordPress
4 года назад
guest_16060490564124
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Никита
 
22 года
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Сайко
 
23 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Сергей
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов
4 года назад
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
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