Здравствуйте, Прежде чем просто откликнутся, прошу ознакомиться с ТЗ, отклик начинать со слова Ника иначе спам Требуется создать два клона сайта https://docs.google.com/document/d/11f_q4WwVq7MennfQlre4GB_TTG_L3HuERbLkVVnHqBs/edit?usp=sharing сумма 15 000р./сайт срок 2 недели Просьба ...
Меню на сайт водпресс
Надо сделать меню на сайт.
Сайт на вордпрессе (Элементор).
первый линк - логотип - ведет на главную
Услуги в виде выпадающего списка. 3 услуги
и еще 2 линка: новости и контакты
Заявки фрилансеров
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