Сайт + интерент-магазин на WordPress

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Закрыт24 заявки1940 просмотров

Здравствуйте!

Нужно разработать сайт на WordPress.

Он будет как сайт-визитка с функционалом интернет-магазина (инфопродукт текстовые файлы, заказ услуг, отзывы по услугам) и блогом.

По оформлению нравится этот https://sovkusom.ru/, но в других цветах.

На сайте будут такие разделы:

о проекте, услуги, магазин, отзывы, полезные материалы, новости

Должны быть реализовано:

- Форма заказа обратного звонка

- Форма подписки на рассылку

- Адаптирован под «турбо»

- Адаптивный под мобильный

Сколько ориентировочно будет стоить разработка такого проекта?

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