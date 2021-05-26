Сайт + интерент-магазин на WordPress

Здравствуйте!

Нужно разработать сайт на WordPress.

Он будет как сайт-визитка с функционалом интернет-магазина (инфопродукт текстовые файлы, заказ услуг, отзывы по услугам) и блогом.

По оформлению нравится этот https://sovkusom.ru/, но в других цветах.

На сайте будут такие разделы:

о проекте, услуги, магазин, отзывы, полезные материалы, новости

Должны быть реализовано:

- Форма заказа обратного звонка

- Форма подписки на рассылку

- Адаптирован под «турбо»

- Адаптивный под мобильный

Сколько ориентировочно будет стоить разработка такого проекта?