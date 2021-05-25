Верстка нового дизайна на сайт (Битрикс)

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Закрыт6 заявок1508 просмотров

Есть готовый сайт-каталог на Битриксе. Отрисован новый дизайн. Нужно сверстать новый дизайн на действующий сайт. Работы есть много по Битриксу, если Вас интересует долгосрочное сотрудничество. Пишите Ваш телеграм для связи. 

4 года назад
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