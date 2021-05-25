Маркетплейс + продвижение + поддержка

Требуется создать сайт и запустить его в работу. Сайт предназначается для онлайн-торговли в компьютерных играх. Основная игра –World of Warcraft. Но планируется запуск и других игр. На сайте будут представлены услуги, которые клиент будет заказывать для своего персонажа внутри игры. Так же будут и физические товары, но их будет меньше 1 %. Торговля будет осуществляться несколькими продавцами (их будет ограниченное количество). По сути своей сайт будет являться торговой площадкой / маркетплейсом. Товары будут создаваться только администрацией сайта.

На сайте размещаются товары и услуги в онлайн играх, разделенные по категориям и подкатегориям. Покупатель находит нужную ему услугу, ознакомляется с ценами, выбирает одного из нескольких продавцов-операторов и оплачивает услугу на сайте. Средства зачисляются на счет сайта и блокируются до тех пор, пока услуга не будет выполнена, и покупатель не подтвердит ее выполнение. После подтверждения деньги за услугу за вычетом комиссии сайта зачисляются на счет продавца-оператора.

Нужно (кратко):

- главная страница

- каталог товаров

- личный кабинет

- галерея у каждого товара

- описание товара и разделов

- поле с ценой товара и с дополнительными опциями к заказу

- личный кабинет покупателя, продавца, модератора, администратора, рерайтера с соответствующими настройками по функциональным возможностям

- личные данные / контакты у покупателя в личном кабинете

- корзина заказов – возможность добавлять несколько услуг в корзину для оплаты за 1 раз

- список заказов

- телеграм бот с уведомлениями для продавцов и покупателей

- уведомления на почту

- накопительная система скидок

- возможность начисления кэшбэка

- купоны/промокоды на скидки или на кэшбэк

- система рейтингов и отзывов

- внутренний чат между покупателем и продавцом с ведением логов

- калькулятор цены для товаров с дополнительными опциями

- система арбитража для администраторов – возможность подтверждения заказа, возврата денег на личный счет, частичный возврат средств, подключение к чату между продавцом и покупателем

- система арбитража для продавцов и покупателей – оспаривание заказов с возможностью написания комментариев для решения споров администрацией

- статистика продаж в разделе «мои продажи» - фильтры и сортировки по разделам, именам покупателей, суммам заказа, названию товара. Возможность добавления своих данных к каждому заказу – такие как время выполнения заказа, имя исполнителя, оплаченная сумма за заказ. Нужна выгрузка в Excel с выбором диапазонов дат

- система уведомлений на почту и в телеграм как покупателю, так и продавцу – о совершении оплаты, совершении или поступлении заказа, о выполнении заказа, о получении нового сообщения в чате (при отправке уведомлений о сообщении в чате новое уведомление должно быть отправлено не раньше, чем через 5 минут, чтобы не было спама)

- звуковые уведомления на входящее сообщение / новый заказ / арбитраж / получение достижения

- возможность создания товара с одним описанием на два разных региона ЕУ+ЮС (Европа и Америка), включение/выключение этой возможности у каждого отдельного товара. Есть товары, которые продаются только на европе, есть – только на америке.

- Выставление лимита на цену для определенных разделов и отдельных позиций в каждом предложении. Лимит выставляется админами сайта. Цену можно делать ниже порога, но при условии, что с этой цены будет браться повышенная комиссия. При этом все обязательно должно фиксироваться в финансовых операциях

- Возможность создания URL каждому товару собственноручно

- Товар и доп. опции создаются админами, прописывается качественное описание товара + каждой доп. опции, а продавцы могут выбирать из списка опции на каждый товар и выставлять свою цену на этот товар. У каждой опции к заказу должен стоять знак «?», где во всплывающем окошке будет отображаться доп. информация по данному предложению.

- Если продавец хочет добавить новый товар, он должен создать тикет с описанием товара, а админы уже должны сами решать – добавлять или нет

- Добавление плагинов с сайта wowhead.com/tooltips и с сайта trustpilot.com

- Анти-DDOS защита

- После оформления заказа клиенту должна вылезать табличка с просьбой заполнить данные по заказу – логин/пароль от аккаунта, ник и сервер, и другое.

- Подсветка мест, на которые можно нажать мышкой, при наведении курсора мыши

Итоговая версия сайта для PC должна набрать 65 баллов по аналитике PageSpeed Insights от Google.

Итоговая версия сайта для мобильных устройств должна набрать 50 баллов по аналитике PageSpeed Insights от Google.

Остальные требования к хостингу обсуждаются дополнительно в процессе создания сайта.

Сайт должен предусматривать базовую защиту от основных видов атак: межсайтового скриптинга (XSS), SQL-инъекций, CSRF-уязвимостей и другое. Необходима защита от DDoS атак.

Необходимо предусмотреть защиту от изменения баланса продавцов любым иным путем, кроме операций, связанных с изменением статуса товара. Иными словами, изменение баланса продавца-оператора происходит только в том случае, если покупатель подтверждает выполнение заказа или за него это делает администратор. Нужно ввести дополнительную проверку на это.

Более подробное ТЗ имеется, отправлять буду только тем, кто заинтересует