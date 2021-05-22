Сайт под ключ для домашних заданий школьников (родителей)

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Закрыт14 заявок1766 просмотров

Задача

Нужно создать сайт под ключ для домашних заданий школьников или для родителей похожий на между двумя сайтами (пример сайтов ниже надо изучить сайты)

Требовании и описание:

-Структура проста

-Мобильная версия

-Личный кабинет

-Доступ для родителей (школьников) после оплаты открываются

-пробно 1,2 урок бесплатном доступе

-Все заданий с ответами будут сканированном фото формате

-После оплаты доступ: 1,3,6,9 месяцев

-На двух языках казахский и русский

Образцы сайта:

1 ссылка (рекомендуемый)

2 ссылка

3 ваша версия

Обязательные требования-фрилансера (менеджером)

- Качественность

- Быстрота

- Поддержка

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