хочу или такой демо https://www.drupaldevelopersstudio.com/drupal-themes/yg-learn/?utm_source=drupal.org&utm_medium=theme&utm_campaign=yg_learn или такой https://preview.drupaldeveloperstudio.com/yg-app-one/ он уже у вас должен быть. я ничего не покупал.
Сайт под ключ для домашних заданий школьников (родителей)
Задача
Нужно создать сайт под ключ для домашних заданий школьников или для родителей похожий на между двумя сайтами (пример сайтов ниже надо изучить сайты)
Требовании и описание:
-Структура проста
-Мобильная версия
-Личный кабинет
-Доступ для родителей (школьников) после оплаты открываются
-пробно 1,2 урок бесплатном доступе
-Все заданий с ответами будут сканированном фото формате
-После оплаты доступ: 1,3,6,9 месяцев
-На двух языках казахский и русский
Образцы сайта:
1 ссылка (рекомендуемый)
3 ваша версия
Обязательные требования-фрилансера (менеджером)
- Качественность
- Быстрота
- Поддержка
остальные переговоры через skype
Заявки фрилансеров
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