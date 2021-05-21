Доработка сайта на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт5 заявок1164 просмотра

Здравствуйте.

Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки, контактные формы и т.п. Более подробное описание предоставлю исполнителю.

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress

2. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от аненств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.

WordPress
4 года назад
A_1
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Георгий
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Александр
 
49 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад
Андрей
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
6 отзывов
4 года назад