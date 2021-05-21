Доработка сайта на Wordpress

Здравствуйте.

Нужно внести изменения на сайте - добавить новые блоки, контактные формы и т.п. Более подробное описание предоставлю исполнителю.

От вас ожидаем:

1. Хорошо знаете Wordpress

2. Не пропадаете, не затягиваете проекты

Если у вас мало опыта, заняты другими проектами - НЕ пишите. Заявки от аненств/студий не рассматриваются! Оставляйте заявку, если программируете сами.