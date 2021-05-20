Сделать сайт

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Закрыт13 заявок1989 просмотров

Выгрузить все позиции каталога с сайта https://tece-rus.ru и сделать новый сайт с этими данными. 

4 года назад
ovk_montazh
Яна 
31 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Марина
 
31 год
7 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 отзывов(-1)
4 года назад
Артём
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
7 дней назад
7 отзывов
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Юрий
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Тигран
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Галина
 
57 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
6 часов назад
287 отзывов
4 года назад
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Сайты «под ключ»
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
22 минуты назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта