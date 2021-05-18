Создать сайт на тильде

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Закрыт23 заявки1089 просмотров

Нужно создать сайт благотворительной организации (приют).

Нужны следующие страницы:

- Главная

- Контакты

- Стать волонтером

- Пожертвовать

+- 1 страница

В кратчайшие сроки.

Tilda
4 года назад
srdi
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Заявки фрилансеров

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