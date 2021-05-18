Если есть готовые скрипты или наработки готов обсудить. Предлагайте стек ТЗ нет, но есть описание, на вопросы отвечу кандидатам, оставляйте ТЕЛЕГРАМ
Создать сайт на тильде
Нужно создать сайт благотворительной организации (приют).
Нужны следующие страницы:
- Главная
- Контакты
- Стать волонтером
- Пожертвовать
+- 1 страница
В кратчайшие сроки.
Заявки фрилансеров
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