Оптимизация скорости загрузки сайта

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Закрыт2 заявки420 просмотров

Необходимо оптимизировать скорость загрузки мобильной версии сайт https://dveri-pov.ru, то есть попасть в зелёную зону 90-100. Сайт сделан на Opencart 1.5.5.1.2,

Возможно ли это?

Если да, то сколько по времени необходимо и сколько стоит данная работа?

И что для этого требуется?

Opencart
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