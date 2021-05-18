Оптимизация скорости загрузки сайта

Необходимо оптимизировать скорость загрузки мобильной версии сайт https://dveri-pov.ru, то есть попасть в зелёную зону 90-100. Сайт сделан на Opencart 1.5.5.1.2,

Возможно ли это?

Если да, то сколько по времени необходимо и сколько стоит данная работа?

И что для этого требуется?