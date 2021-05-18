Добрый день. Имеется сайт https://www.triton.finance/ - на Editor X - https://www.editorx.com/ Необходимо доработать некоторые страницы и создать новые - вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/14SBj3jBcvb4eW_PcYyAgH7nAWEro7d1M-gFmo8cXxuA/edit?usp=sharing Нужно знание Editor X.
Оптимизация скорости загрузки сайта
Необходимо оптимизировать скорость загрузки мобильной версии сайт https://dveri-pov.ru, то есть попасть в зелёную зону 90-100. Сайт сделан на Opencart 1.5.5.1.2,
Возможно ли это?
Если да, то сколько по времени необходимо и сколько стоит данная работа?
И что для этого требуется?
Заявки фрилансеров
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