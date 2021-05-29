Добрый день. Имеется сайт https://www.triton.finance/ - на Editor X - https://www.editorx.com/ Необходимо доработать некоторые страницы и создать новые - вот ТЗ https://docs.google.com/document/d/14SBj3jBcvb4eW_PcYyAgH7nAWEro7d1M-gFmo8cXxuA/edit?usp=sharing Нужно знание Editor X.
Сайт под ключ "электромонтаж"
Нужен простой, удобный и понятный сайт для потребителя по теме "электромонтаж", с админкой и БД
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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