Создать строительный сайт

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Закрыт41 заявка1802 просмотра

Создать строительный сайтВечер добрый.Нужно сделать строительный сайт, дома из сендвич панелей.Примеры

сайтов которые понравились а точнее фото или ссылка добавлю.

Приоритет вот этот сайт ссылка https://www.behance.net/gallery/108429725/Landing-page-Construction-company?tracking_source=search_projects_recommended|строительство

2)https://www.behance.net/gallery/119355669/Landning-Page-stroitelstvo-karkasnyh-domov?tracking_source=search_projects_recommended|строительство

По функционалу сайта обговорим отдельно но где как тут ссылка https://kanadskiy-dom.com.ua/

Если есть у Вас свои предложение можно обсудить

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