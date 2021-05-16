Одностраничный лендинг сайт для продажи цифрового товара. Создать и настроить сайт на wix.com, подключить онлайн оплату.
Создать строительный сайт
Создать строительный сайтВечер добрый.Нужно сделать строительный сайт, дома из сендвич панелей.Примеры
сайтов которые понравились а точнее фото или ссылка добавлю.
Приоритет вот этот сайт ссылка https://www.behance.net/gallery/108429725/Landing-page-Construction-company?tracking_source=search_projects_recommended|строительство
2)https://www.behance.net/gallery/119355669/Landning-Page-stroitelstvo-karkasnyh-domov?tracking_source=search_projects_recommended|строительство
По функционалу сайта обговорим отдельно но где как тут ссылка https://kanadskiy-dom.com.ua/
Если есть у Вас свои предложение можно обсудить
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