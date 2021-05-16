Дизайн сайта по аренде костюмов и реквизита

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт27 заявок1950 просмотров

Необходим сайт одностраничный. С календарём для бронирования. Пример есть

В формате psd рисуются все необходимые страницы сайта в нескольких версиях (ПК, мобилка, и планшет)

4 года назад
guest_16211786388473
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Мария
 
28 лет
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
10 отзывов
4 года назад
Людмила
 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Тигран
 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владисла
 
27 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Алина
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
3 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Лучший разработчик сайтов марта
Максим
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
11 дней назад
62 отзыва
4 года назад
Надежда
 
30 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Наталья
 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
61 отзыв
4 года назад
Степан
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
24 отзыва
4 года назад
Андрей
 
32 года
13 лет в сервисе
Был
день назад
85 отзывов
4 года назад
Илья
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Антон
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Денис
 
44 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алеся
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
20 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Борис
 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
18 дней назад
16 отзывов
4 года назад