Тема Wordpress, настройки + бэкенд (без вёрстки)

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок1413 просмотров

Делаем редизайн и реструктуризацию существующего сайта на Wordpress.  Вёрстка уже сделана.

Нужно создание темы, настройки ACF, кастомных типов записей.

Вёрстку и текущую версию сайта скину в ЛС подходящим кандидатам.

P.S. Безопасная сделка одним платежом, комиссия с меня. Без каких-либо предоплат, поэтапной оплаты, и т.п.

WordPress
4 года назад
bestprojects
Иван 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
4 года назад
$180
23 дня
Доволен работой, все правки учтены! Сам сайт немного нестандартный, ранее двое исполнителей брались, но вообще не справились с задачей.
Было приятно сотрудничать. Быстрая оплата, хорошая обратная связь + интересный проект.

Заявки фрилансеров

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demin_ch
Алексей 
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