Здравствуйте, задача разработать сайт с 0 на вордпресе. ТЗ есть Работа на вашем хосте Оплата за выполненную страницу, без предоплат. Отправляйте ваши цены, условия, портфолио
Тема Wordpress, настройки + бэкенд (без вёрстки)
Делаем редизайн и реструктуризацию существующего сайта на Wordpress. Вёрстка уже сделана.
Нужно создание темы, настройки ACF, кастомных типов записей.
Вёрстку и текущую версию сайта скину в ЛС подходящим кандидатам.
P.S. Безопасная сделка одним платежом, комиссия с меня. Без каких-либо предоплат, поэтапной оплаты, и т.п.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»16 заявокЗакрыт4 года назад
- $20
Нужен телеграм бот визиткаЗавершен4 года назад
Необходимо с нуля создать сайт для продажи сельхозтехники (мотоблоков) Требования к лендингу: 1. Сайт не должен иметь возможность авторизации 2. Приветственный блок с кнопкой Call to action ...Сайты «под ключ»46 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть пример приложения или ресурса. Сколько будет стоить повторить такое? Какие инструменты предложите? Есть опыт в реализации? Какие сроки? Если делать так как здесь, ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно скопировать (клонировать) сайт с обучением сотрудника последовательности действий Клон нужен вместе с лк, скриптами и тдСайты «под ключ»6 заявокЗакрыт4 года назад
Пишите свои сроки и сумму. ТЗ Сверстать адаптивный сайт на вордпрессе по проекту из фигмы - соответственно, нужно установить вордпрес на сервер. Сайт конкурса для художников. На сайте должен быть механизм ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт4 года назад
- $50
Добрый день, необходимо создать лендинг страницу для тур. агенства с небольшим описанием работы фирмы и виджетом обратной связи с клиентов Прикладывайте сразу портфолио, пожалуйстаЗавершен4 года назад
- $10
Нужно спарсить сайт https://www.diverso.com.tr/ (почти все товары их не много) и загрузить в wordpressСайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт4 года назад
Нужно сделать вебсайт- 5-7 страниц и пару pop-ups. ТЗ пока нет, но есть вебсайт копия по функционалу. Лого и фирменный стиль готовы.Завершен4 года назад