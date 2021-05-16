Сделать сайт на wix.com

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Закрыт9 заявок1681 просмотр

Одностраничный лендинг сайт для продажи цифрового товара. Создать и настроить сайт на wix.com, подключить онлайн оплату. 

4 года назад
megabet
43 года
10 лет в сервисе
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год назад

Заявки фрилансеров

Людмила
 
28 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Валерий
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 отзыва
4 года назад
Марина
 
43 года
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3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
17 отзывов
4 года назад
Николай
 
53 года
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5 дней назад
11 отзывов(-2)
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Александр
 
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16 отзывов
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Михаил
 
28 лет
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3 года назад
1 отзыв
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