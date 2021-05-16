Необходим сайт одностраничный. С календарём для бронирования. Пример есть В формате psd рисуются все необходимые страницы сайта в нескольких версиях (ПК, мобилка, и планшет)
Сделать сайт на wix.com
Одностраничный лендинг сайт для продажи цифрового товара. Создать и настроить сайт на wix.com, подключить онлайн оплату.
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