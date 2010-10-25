Слайдер может быть похож на этот http://www.mtv.tv/?s_cid=geo-advisory-mtv-com что бы можно было ставить фото или видео.Или как вариант (http://www.sc2tv.ru/ант чата с смайлами )что касается флешь похоже на такой(то есть есть маленькое окно ...