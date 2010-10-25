[url=https://www.weblancer.net/contests/sajty-pod-klyuch-58/sozdat-stroitelynyj-sajt-1109835/]Создать строительный сайт[/url]Вечер добрый.Нужно сделать строительный сайт, дома из сендвич панелей.Примеры сайтов которые понравились а точнее фото или ссылка добавлю. Приоритет вот этот сайт ссылка [url=https://www.behance.net/gallery/108429725/Landing-page-Construction-company?tracking_source=search_projects_recommended%7C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE]https://www.behance.net/gallery/108429725/Landing-page-Construction-company?tracking_source=search_projects_recommended|строительство[/url] 2)[url=https://www.behance.net/gallery/119355669/Landning-Page-stroitelstvo-karkasnyh-domov?tracking_source=search_projects_recommended%7C%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE]https://www.behance.net/gallery/119355669/Landning-Page-stroitelstvo-karkasnyh-domov?tracking_source=search_projects_recommended|строительство[/url] По функционалу сайта обговорим отдельно но ...
- Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт3 года назад
День добрый.Нужны два блока вывода последних комментариев и видео на joomla 1.5.А именно http://s017.radikal.ru/i432/1111/3a/5da7161152fe.jpg и пример http://www.battlefieldbc.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 или что то похоже в таком стиле,но приближенное к примеру что скинул.Мой скайп ivanks5Прочее1 заявкаЗакрыт12 лет назад
День добрый, нужны иконки тематика игры.Для примера иконки должны выглядеть как тут http://www.wcg.ru/ http://www.radikal.ru/action.aspx пример и названия игр дам при разговоре в скайпе, там же можно будет обсудить цену.В дальнейшем иконки ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $500
Требуется перенос сайта http://ozpi.com.ua/ (существующего дизайна,только дизайн главной) на другую SMS.Можно на CMS Joomla и доработать наши пожелания.Предпочтения Фрилансерам из Украины.Более подробно в скайп ivanks5 вышлю тз ТЗ http://www.teamer.ru/projects/61463/579917.html ( ivanks 123123123) Делаться будет ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Слайдер может быть похож на этот http://www.mtv.tv/?s_cid=geo-advisory-mtv-com что бы можно было ставить фото или видео.Или как вариант (http://www.sc2tv.ru/ант чата с смайлами )что касается флешь похоже на такой(то есть есть маленькое окно ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день.Нужно помощь в создании игрового сайта. Пример(http://vs-play.ru/ )А именно, сделать в таком же формате.Выпадающее меню, профиль и форум как на сайте выше.Хостинг уже есть.Для более детального разговора и обсуждений деталей и цены можно ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад