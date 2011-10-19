Иконки для сайта 80х30px

День добрый, нужны иконки тематика игры.Для примера иконки должны выглядеть как тут http://www.wcg.ru/

http://www.radikal.ru/action.aspx пример и названия игр дам при разговоре в скайпе, там же можно будет обсудить цену.В дальнейшем иконки для форума а также задний фон(бедграунд для сайта)для этого сайта http://199.org.ua/ тематика игровая и фон не должен быть темным. скайп ivanks5