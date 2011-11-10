Нарисовать веселых синих канареек

Нужно нарисовать прикольных синих канареек на белом фоне, которые бы летали, сидели на веточках и каждая была бы в образе какой-то специальности (строитель, врач, домохозяйка или с закосом под какой-то интернет мем, типа Чака Норриса или Онотоле). В духе стихотворения Маршака про 44 стрижа, но только с канарейками. Этот рисунок будет использован как фон для страницы проекта http://bluecanary.ru/.

Рисунок должен отразить идею этого проекта, цель которого - организация сообщества профессионалов в различных областях.

Очень хочется увидеть юмор и полет фантазии.

PS есть возможность долгосрочного сотрудничества

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Канарейки - это что-то вроде шаржей на пользователей тематических сайтов (строительство, медицина, гламур, юмор ... ) в образах канареек.

И эти шаржи должны быть не каждый по отдельности, а в каком-то взаимодействии друг с другом...

Представьте всех пользователей интернета как нескольких канареек и посадите их на одну страницу...

Как они будут взаимиодествовать, чем заниматься?

Канарейка-строитель строить скваречник или гнездо.

Канарейка-модница прихорашиваться.

Канарейка-доктор лечить канарейку-больного.

Канарейка Чак Норрис - ... тоже что-то делать в духе Чака.

Канарейка-шутник - делать какой-то розыгрыш.

...

И все они должны быть объеденены в единую картину, так же как так или иначе объеденены все интернет сайты.

Такое вот разношерстное сообщество. Все разные, но все вместе.

Прототип новой страницы - http://bluecanary.ru/index2.php Цвет колонки с текстом можно изменить.

Канареек планирую расположить на белом поле, фиксированно, что бы при прокрутке канарейки не прокручивались, так же как это сделано тут http://bluecanary.ru/index.php

С учетом того, что самая распространенная ширина экранов 1280, а колонка стекстом 750 пикселей - у нас есть по 265 пикселей с каждой стороны.

Можно кого-то расположить и под блоком с текстом, сделав блок полупрозрачным.