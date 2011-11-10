Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше. ...
Нарисовать веселых синих канареек
Нужно нарисовать прикольных синих канареек на белом фоне, которые бы летали, сидели на веточках и каждая была бы в образе какой-то специальности (строитель, врач, домохозяйка или с закосом под какой-то интернет мем, типа Чака Норриса или Онотоле). В духе стихотворения Маршака про 44 стрижа, но только с канарейками. Этот рисунок будет использован как фон для страницы проекта http://bluecanary.ru/.
Рисунок должен отразить идею этого проекта, цель которого - организация сообщества профессионалов в различных областях.
Очень хочется увидеть юмор и полет фантазии.
PS есть возможность долгосрочного сотрудничества
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Канарейки - это что-то вроде шаржей на пользователей тематических сайтов (строительство, медицина, гламур, юмор ... ) в образах канареек.
И эти шаржи должны быть не каждый по отдельности, а в каком-то взаимодействии друг с другом...
Представьте всех пользователей интернета как нескольких канареек и посадите их на одну страницу...
Как они будут взаимиодествовать, чем заниматься?
Канарейка-строитель строить скваречник или гнездо.
Канарейка-модница прихорашиваться.
Канарейка-доктор лечить канарейку-больного.
Канарейка Чак Норрис - ... тоже что-то делать в духе Чака.
Канарейка-шутник - делать какой-то розыгрыш.
...
И все они должны быть объеденены в единую картину, так же как так или иначе объеденены все интернет сайты.
Такое вот разношерстное сообщество. Все разные, но все вместе.
Прототип новой страницы - http://bluecanary.ru/index2.php Цвет колонки с текстом можно изменить.
Канареек планирую расположить на белом поле, фиксированно, что бы при прокрутке канарейки не прокручивались, так же как это сделано тут http://bluecanary.ru/index.php
С учетом того, что самая распространенная ширина экранов 1280, а колонка стекстом 750 пикселей - у нас есть по 265 пикселей с каждой стороны.
Можно кого-то расположить и под блоком с текстом, сделав блок полупрозрачным.
Выбранный исполнитель
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