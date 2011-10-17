Требуются дизайнер с Украины для разработки макетов -колажа на сувенирную продукцию, с достопримечательностями города. Работы должны быть яркими, интересными, прикольными Макет должен бить в стилі (фото ниже) но гораздо лучше. ...
Отрисовать сакуру
нужно отрисовать сакуру, чтобы по ширине
рисунок был 1800 мм (а высота какая получится)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки2 заявкиЗакрыт14 лет назад
отрисовать рисунок (приблизительный размер одного элемента 360х400 мм) и разместить по заданной развертке стен, на которой указаны все размеры и проемы, в которых не будет рисунка.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад
привет всем! для флэш анимации необходимо отрисовать 2 обьекта и сохранить в форматы .EPS, .AI, .SWf (FLASH), если с вектором очень сложно - можно и растр, но качестенный и без фона! теперь ...Завершен14 лет назад
- $50
Тема автоматические ворота м заборы, предложения в личку, если все понравиться будут еще заказы. Размеры ширина на всю страницу высота 40% окна браузераЗакрыт14 лет назад
Создать чертеж крепления антенны. Есть фотографии здания.Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт14 лет назад
Взять за основу данное изображение http://narod.ru/disk/28650281001/6x3_bullet_little.rar.html и сделать его под другим ракурсом подобно ракурсу букв http://s2.ipicture.ru/uploads/20111017/kbnCRNjV.jpg То есть мы смотрим на модем и на обрывки бумаги под угломЗавершен14 лет назад
Требуется разработать карту проезда по адресу Большой Толмаческий переулок дом 5 нравится вот эта http://www.i-kamin.ru/maps/sushevskiy_val.html От Вас цены и срокиЗавершен14 лет назад
Нужен Илюстратор задание в приложениеИллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов. Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут. ...Закрыт13 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт в коричневых тонах. В центре страницы крутится слайдшоу. Нужно сделать три слайда. На каждом слайде должны присутствовать картинки и текст(заголовок и заглушка(lorem...)). Компания занимается поставкой пива, ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт14 лет назад