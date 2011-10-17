Отрисовать сакуру

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Закрыт24 заявки349 просмотров

нужно отрисовать сакуру, чтобы по ширине

рисунок был 1800 мм (а высота какая получится)

14 лет назад
vivau
37 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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