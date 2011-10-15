Сделать 26 типовых шапок.

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Закрыт21 заявка316 просмотров

Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов.

Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут.

Предлагайте свои сроки и цену.

14 лет назад
parse
40 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

Irina_Borisova
Ирина 
51 год
17 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад