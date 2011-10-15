Нужно сделать 26 типовых шапок как тут (http://consulting-blog.com.ua/, где написано "Актуальный блог о консалтинговых услугах") для подобных сайтов.

Для того, кто дружит с фотошопом тут работы на 20 минут.

Предлагайте свои сроки и цену.