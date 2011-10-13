Собственно нужно обрисовать персонажа для сайта http://dinitrol.glavstr.ru/ Нужен супер-мен или что то в этом роде. Тематика "авто химия, антикоррозийная обработка". Требуется несколько вариантов, а именно: 1.Главная страница 2.Каталог 3.Сервис ...
Сделать дизайн
Необходимо сделать дизайн для напольной рекламы. Суть изображения осьминог вылезает из под земли из какого то помещения или просто из моря.
Просьба указать стоимость и сроки.
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