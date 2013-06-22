При заказе товара к примеру http://indoorstyle.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=48&flypage=flypage111.tpl&product_id=786&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=96 Надо указать ширину и длину. Но есть проблема: когда приходит заказ, то в строке количество отображается только площадь, а параметры ширина и длина, которые указал заказчик, не известны. ...