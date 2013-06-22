Необходимо сделать сайт по функционалу на подобие как этот bestmuseum.ru/ С возможностью в будущем добавлять новые страницы. Просьба озвучить стоимость и сроки. ТЗ наполнения сайта будет предоставлено.
- Веб-программирование12 заявокЗакрыт9 лет назад
При добавлении новых товаров летит верстка на карточке товара, товары добавленные ранее отображаются нормально, проблема не в верстке, а в каком то плагине который добавляет товар. Сайт indoorstyle.ru Джумла 1.5 virtmartВеб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо найти 2 изображения на стоках Shutterstock, iStockphoto или Fotolia Изображения во вложение. Так же подойдёт если вы найдёте эти изображения не на стоках но в очень хорошем качестве.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Во вложение картинка. Необходимо найти такую же на одном из стоков http://www.shutterstock.com/ http://fotolia.com/ или http://ru.depositphotos.com/ Просьба озвучить стоимость поиска картинки.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать дизайн макет как на примере во вложение. Только вместо собаки нарисовать котёнка который выпрыгивает за фантиком от которого отходит верёвочка.Наружная реклама11 заявокЗакрыт10 лет назад
сайт indoorstyle.ru 1)Необходимо заменить шапку сайта с новогодней на обыную 2) В попапе заменить условия акции. Написать: подпишитесь на рассылку и получите 400 рублей в подарок. Над 400 рублей поставить звёздочку. Внизу попапа написать под звёздочкой. Скидка в ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
На сайт indoorstyle.ru в разделе наклейки на дверь надо создать новый подраздел и добавить туда 21 товар. Подраздел будет идти сразу после подраздела "На глазок" Размеры у товаров будут разные. Напишу исполнителю. Цена у ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать дизайн по примеру http://static.zakon.kz/img/040476/040476771.JPG Только вместо жирафов нарисовать страусов, а вместо соски кукурузу. Просьба написать цену и сроки.Наружная реклама1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо создать партнёрскую программу для всех товаров для сайта indoorstyle.ruЗакрыт10 лет назад
При заказе товара к примеру http://indoorstyle.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=48&flypage=flypage111.tpl&product_id=786&vmcchk=1&option=com_virtuemart&Itemid=96 Надо указать ширину и длину. Но есть проблема: когда приходит заказ, то в строке количество отображается только площадь, а параметры ширина и длина, которые указал заказчик, не известны. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Настроить партнёрскую программу для сайта indoorstyle.ruВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт indoorstyle.ru необходимо продвинуть в ТОП 10 по всем ключевикам. Просьба указать стоимость продвижения желательно отдельно по 3м разделам Наклейки на дверь Наклейки на стены Фотообои Просьба так же указать прогнозируемый трафик при выводе в ТОП 10Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать экспорт товаров с сайта indoorstyle.ru/ Сайт на ДжумлеЗакрыт10 лет назад
Необходимо настроить настроить приём оплаты товаров на сайте indoorstyle.ru через e-autopay.com учитывая что на фотообоях цена динамическая. Сайт на ДжумлеЗакрыт10 лет назад
В меню фотообои к примеру http://indoorstyle.ru/zakaz-priroda надо добавить новые товары. Сами фотографии есть Необходимо. 1) Сделать фотоврезку фотографии в интерьер ( часть интерьеров есть часть надо найти) 2) Создать страницу товара как это сделано на сайте 3) ...Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад
Внизу сайта идёт новостной модуль. indoorstyle.ru 1)Необходимо его подкорректировать что бы он не смотрелся так топорно 2)Вместо "Новости интересных идей дизайна интерьера." написать : Современные тенденции в интерьере 3)Удалить текущие новости. Взять первые 3 новости ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте indoorstyle.ru если нажать на любой товар в правом меню , меню слева пропадает. Необходимо решить данную проблему. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будутВеб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
что то на подобие кнопки on line заявка . На кнопке написано Закажи звонок. сайт indoorstyle.ru Человек нижимает. Там появлется форма для указания Имени и телефона и желаемое время для звонка (по Москве). А сверху надпись. Вы ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо реализовать на сайте следующее. Человек делает заказ. Вместе с заказом ему приходят купоны. Он даёт его другу, друг делает заказ(вводит какой нибудь код при заказе) и человек и друг оба получают скидку 20%. Человек который дал купон заходит ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать что бы новости располагались по порядку сверху вниз. http://indoorstyle.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=7 А не как сейчас в разнобойВеб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад