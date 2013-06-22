monte133

Владимир Столяров monte133

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
15 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Сделать одностраничный сайт

    Необходимо сделать сайт по функционалу на подобие как этот bestmuseum.ru/ С возможностью в будущем добавлять новые страницы. Просьба озвучить стоимость и сроки. ТЗ наполнения сайта будет предоставлено.

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Решить проблему при добавлении новых товаров

    При добавлении новых товаров летит верстка на карточке товара, товары добавленные ранее отображаются нормально, проблема не в верстке, а в каком то плагине который добавляет товар. Сайт indoorstyle.ru Джумла 1.5 virtmart

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Найти 2 изображения

    Необходимо найти 2 изображения на стоках Shutterstock, iStockphoto или Fotolia Изображения во вложение. Так же подойдёт если вы найдёте эти изображения не на стоках но в очень хорошем качестве.

    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Найти картинку

    Во вложение картинка. Необходимо найти такую же на одном из стоков http://www.shutterstock.com/ http://fotolia.com/ или http://ru.depositphotos.com/ Просьба озвучить стоимость поиска картинки.

    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать креативный дизайн

    Сделать дизайн макет как на примере во вложение. Только вместо собаки нарисовать котёнка который выпрыгивает за фантиком от которого отходит верёвочка.

    Наружная реклама11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать 2 правки на сайте

    сайт indoorstyle.ru 1)Необходимо заменить шапку сайта с новогодней на обыную 2) В попапе заменить условия акции. Написать: подпишитесь на рассылку и получите 400 рублей в подарок. Над 400 рублей поставить звёздочку. Внизу попапа написать под звёздочкой. Скидка в ...

    Правки на сайт
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавить раздел на сайт

    На сайт indoorstyle.ru в разделе наклейки на дверь надо создать новый подраздел и добавить туда 21 товар. Подраздел будет идти сразу после подраздела "На глазок" Размеры у товаров будут разные. Напишу исполнителю. Цена у ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать дизайн по примеру

    Сделать дизайн по примеру http://static.zakon.kz/img/040476/040476771.JPG Только вместо жирафов нарисовать страусов, а вместо соски кукурузу. Просьба написать цену и сроки.

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Подкорректировать форму заказа

    При заказе товара к примеру http://indoorstyle.ru/index.php?page=shop.product_details&amp;category_id=48&amp;flypage=flypage111.tpl&amp;product_id=786&amp;vmcchk=1&amp;option=com_virtuemart&amp;Itemid=96 Надо указать ширину и длину. Но есть проблема: когда приходит заказ, то в строке количество отображается только площадь, а параметры ширина и длина, которые указал заказчик, не известны. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвинуть сайт в ТОП 10

    Сайт indoorstyle.ru необходимо продвинуть в ТОП 10 по всем ключевикам. Просьба указать стоимость продвижения желательно отдельно по 3м разделам Наклейки на дверь Наклейки на стены Фотообои Просьба так же указать прогнозируемый трафик при выводе в ТОП 10

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить на сайт товары

    В меню фотообои к примеру http://indoorstyle.ru/zakaz-priroda надо добавить новые товары. Сами фотографии есть Необходимо. 1) Сделать фотоврезку фотографии в интерьер ( часть интерьеров есть часть надо найти) 2) Создать страницу товара как это сделано на сайте 3) ...

    Наполнение сайтов7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Корректировка модуля

    Внизу сайта идёт новостной модуль. indoorstyle.ru 1)Необходимо его подкорректировать что бы он не смотрелся так топорно 2)Вместо "Новости интересных идей дизайна интерьера." написать : Современные тенденции в интерьере 3)Удалить текущие новости. Взять первые 3 новости ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Проблема с меню

    На сайте indoorstyle.ru если нажать на любой товар в правом меню , меню слева пропадает. Необходимо решить данную проблему. Заявки без сроков и стоимости рассматриваться не будут

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Добавить кнопку заказать звонок

    что то на подобие кнопки on line заявка . На кнопке написано Закажи звонок. сайт indoorstyle.ru Человек нижимает. Там появлется форма для указания Имени и телефона и желаемое время для звонка (по Москве). А сверху надпись. Вы ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработать скрипт

    Необходимо реализовать на сайте следующее. Человек делает заказ. Вместе с заказом ему приходят купоны. Он даёт его другу, друг делает заказ(вводит какой нибудь код при заказе) и человек и друг оба получают скидку 20%. Человек который дал купон заходит ...

    Joomla
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
sidpk2009
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Сделать окно в векторе
Всё хорошо. Оплата своевременная, заказчик адекватный
Задание выполнил качественно и в срок. Работой доволен
Ответный отзыв
Skotch
34 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Сделать простенький сайт
Отличное сотрудничество! Рекомендую, как отличного заказчика!
Работу выполнил хорошо
Ответный отзыв
dasha_design
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Бутылка пива
Очень довольна сотрудничеством!
Хорошо сделала дизайн. Спасибо!
Ответный отзыв
Paco-boy
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
онлайн
$30
10 баллов
10 лет назад
Сделать дизайн этикетки
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....
Выполнил всё быстро и качественно.
Ответный отзыв
rlvov87
Роман 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Сделать 2 правки на сайте
Понятное ТЗ, приятное общение. Оплата вовремя.
Задание выполнил быстро и качественно.
Ответный отзыв