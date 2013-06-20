Сделать дизайн этикетки

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Завершен10 заявок244 просмотра

На основе дизайна сайта indoostyle.ru необходимо создать дизайн этикетки для тубуса. Этикетка будет крепиться по бокам тубуса (по 100 мм) и на крышке (диаметр 92 мм) . Тоесть общая длина 292мм. Ширина 80мм

Просьба учесть что тубус это цилиндр поэтому там где этикетка подходит к горлышку должны быть вырезы по краям ,что бы этикетка наклеивалась без загибов.

ПО бокам наклейки должно оставаться часть пространства пустым для добавления туда картинки самого продута.

12 лет назад
monte133
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
$30
1 день
Выполнил всё быстро и качественно.
Отличный заказчик. Приятно было поработать. Замечания и пожелания минимальные. Оплата в срок....

Заявки фрилансеров

Paco-boy
45 лет
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
12 лет назад
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Дизайн продукции

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