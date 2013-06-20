Сделать дизайн этикетки

На основе дизайна сайта indoostyle.ru необходимо создать дизайн этикетки для тубуса. Этикетка будет крепиться по бокам тубуса (по 100 мм) и на крышке (диаметр 92 мм) . Тоесть общая длина 292мм. Ширина 80мм

Просьба учесть что тубус это цилиндр поэтому там где этикетка подходит к горлышку должны быть вырезы по краям ,что бы этикетка наклеивалась без загибов.

ПО бокам наклейки должно оставаться часть пространства пустым для добавления туда картинки самого продута.