Есть: линейка творожного продукта (стаканчики). Интересует стоимость создания концепции графического оформления линейки продукции (упаковки), включая разработку логотипа. Сроки!
Сделать дизайн этикетки
На основе дизайна сайта indoostyle.ru необходимо создать дизайн этикетки для тубуса. Этикетка будет крепиться по бокам тубуса (по 100 мм) и на крышке (диаметр 92 мм) . Тоесть общая длина 292мм. Ширина 80мм
Просьба учесть что тубус это цилиндр поэтому там где этикетка подходит к горлышку должны быть вырезы по краям ,что бы этикетка наклеивалась без загибов.
ПО бокам наклейки должно оставаться часть пространства пустым для добавления туда картинки самого продута.
Выбранный исполнитель
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