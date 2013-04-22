Необходимо к понедельнику 29.04 сделать дизайн сертификата о завершении обучения. Что необходимо использовать: 1. Логотип (есть исходники в psd) 2. Поле для подписи 3. Большая яркая картинка (нужно будет ...
Нужно создать новый дизайн коробки курса.
Нужно созадть новый дизайн коробки курса. Образец коробки смотрите здесь http://rassew.justclick.ru/voronka
Стоимость 500р время выполнения 1 день, книгу надо будет сделать до 30.04.13 к 18.00.
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