Дизайн упаковки для молочных продуктов

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Закрыт16 заявок209 просмотров

Требуется разработать дизайн упаковки (пюр-пак) для следующих продуктов:

молоко 2,5% - 1 л

молоко 3,2% - 1л

кефир 2,5% - 1л и 0.5 литра

кефир 3,2% - 0,5 литра

ряженка 2,5% - 0,5 литра

снежок 2,5% - 0,5 литра

масло сливочное - фольга.

Логотип есть.

От заказчика стоимость и сроки!

12 лет назад
playmaker178
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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