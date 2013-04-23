Здравствуйте Нужен дизайн этикетки – для упаковки РЫБОЛОВНЫХ КРЮЧКОВ. (этикетка – печать на картоне, 2 стороны, полный цвет) похожие вставки (этикетки) можете посмотреть по линку: ...
Дизайн календаря
Сверстать пирамидку. Печатать будем здесь http://fastcolor.ru/36/page125.html. Фирменный стиль есть. Примеры полиграфии покажу. На пирамидке должны быть надписи: Этот товар на складе, меня можно забрать сегодня и т.д.
Сделать нужно срочно.
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