Артём Шевченко TumoxasanTumoxasan
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка полиграфии, логотипов, сайтов. Вдумчиво. Красиво. Недорого.
Разработка дизайна визиток, календарей, листовок, буклетов, афиш, вёрстка меню любой сложности.
Допечатная подготовка.
А также разработка полного пакета фирменной документации (логотип, фирменный бланк, визитки, папка и т.д.).
Более 8 лет опыта работы в типографии.
С уважением, Артём.
Портфолио
- Tenko.ua179 просмотров
- Landing191 просмотр
- Cookiefever.com163 просмотра
- 78.com.ua221 просмотр
- Intense.com.ua193 просмотра
- Смеси для выпечки239 просмотров
- Bomb Party235 просмотров
- STAFF PARTY233 просмотра
- Мыло ручной работы268 просмотров
- Упаковка спагетти243 просмотра
- Veta180 просмотров
- Sharle160 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
10 лет назад
Спасибо Артему, после стольких дополнений попал в точку.
Ответный отзыв
Константин - профессионал! Качество проведения конкурса на высоте! Своевременные замечания, дополнения и правку по существу. Оплата моментальная. Рекомендую! С уважением, Артём.
$5
10 баллов
10 лет назад
Прекрасная работа, очень быстро и красиво!
Ответный отзыв
Всё прошло отлично! Заказчик постоянно на связи. Оплата мгновенная. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
$150
10 баллов
10 лет назад
Отличное исполнение, которое к тому же нравится заказчикам.
Ответный отзыв
Очередной интересный конкурс от Александра. Достойный призовой фонд. Сотрудничеством доволен. Рекомендую всем!
$100
10 баллов
10 лет назад
Спасибо. хороший логотип.
Ответный отзыв
Александр, благодарю за интересный конкурс. Побольше бы таких. Всем рекомендую!
$20
10 баллов
11 лет назад
Артем хороший дизайнер, задачу понимает сразу , все просьбы и дополнения оперативно исполняет. Приятно было работать. Спасибо Артем. Всем рекомендую
Ответный отзыв
Превосходно поработали! Пунктуальный, вежливый заказчик. Чёткое задание, замечания по существу, в свою очередь всю необходимую дополнительную информацию предоставляет по первой просьбе. Оплата моментальная. Очень рекомендую. Геннадий, благодарю Вас за сотрудничество!
Логотипы и Знаки
7 отзывов
от $50
от 3 дней
#181
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#89
Наружная реклама
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#83
Дизайн продукции
2 отзыва
от $30
от 3 дней
#110
Фирменный стиль
1 отзыв
от $150
от 7 дней
#129