Tumoxasan

Артём Шевченко Tumoxasan

 
38 летУкраина/Харьков
13 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка полиграфии, логотипов, сайтов. Вдумчиво. Красиво. Недорого.

Разработка дизайна визиток, календарей, листовок, буклетов, афиш, вёрстка меню любой сложности.

Допечатная подготовка.

А также разработка полного пакета фирменной документации (логотип, фирменный бланк, визитки, папка и т.д.).

Более 8 лет опыта работы в типографии.

С уважением, Артём.

Портфолио
Показать больше работ
Отзывы заказчиков
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
$70
10 баллов
10 лет назад
Разработка логотипа для нового бренда
Спасибо Артему, после стольких дополнений попал в точку.
Константин - профессионал! Качество проведения конкурса на высоте! Своевременные замечания, дополнения и правку по существу. Оплата моментальная. Рекомендую! С уважением, Артём.
Ответный отзыв
Svitor
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Постер, плакат
Прекрасная работа, очень быстро и красиво!
Всё прошло отлично! Заказчик постоянно на связи. Оплата мгновенная. Сотрудничеством доволен, всем рекомендую!
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Логотип+визитка+фирм.бланк в формате doc
Отличное исполнение, которое к тому же нравится заказчикам.
Очередной интересный конкурс от Александра. Достойный призовой фонд. Сотрудничеством доволен. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
Jhony
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта. Кальяны
Спасибо. хороший логотип.
Александр, благодарю за интересный конкурс. Побольше бы таких. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Gendospon
Геннадий 
54 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Дизайн листовки
Артем хороший дизайнер, задачу понимает сразу , все просьбы и дополнения оперативно исполняет. Приятно было работать. Спасибо Артем. Всем рекомендую
Превосходно поработали! Пунктуальный, вежливый заказчик. Чёткое задание, замечания по существу, в свою очередь всю необходимую дополнительную информацию предоставляет по первой просьбе. Оплата моментальная. Очень рекомендую. Геннадий, благодарю Вас за сотрудничество!
Ответный отзыв
Логотипы и Знаки
7 отзывов
от $50
от 3 дней
#181
Верстка полиграфии
5 отзывов
от $10
от 1 дня
#89
Наружная реклама
2 отзыва
от $20
от 1 дня
#83
Дизайн продукции
2 отзыва
от $30
от 3 дней
#110
Фирменный стиль
1 отзыв
от $150
от 7 дней
#129